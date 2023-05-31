EA выпустит два новых комплекта для The Sims 4

EA объявила о том, что уже завтра, 1 июня, фанаты The Sims 4 получат сразу два новых комплекта — «Возвращение гранжа» и «Книжный уголок». Они будут доступны на всех актуальных платформах.

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«Возвращение гранжа» посвятили дерзкой гранжевой эстетике. Симов можно будет одеть в непринуждённые и смелые наряды, которые бросают вызов общественному вкусу. В состав комплекта вошли футболки с символикой старых групп, мешковатые толстовки, выцветшие джинсы из секонд-хенда и смелые аксессуары.