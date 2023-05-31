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EA выпустит два новых комплекта для The Sims 4 уже 1 июня

EA объявила о том, что уже завтра, 1 июня, фанаты The Sims 4 получат сразу два новых комплекта — «Возвращение гранжа» и «Книжный уголок». Они будут доступны на всех актуальных платформах.

EA выпустит два новых комплекта для The Sims 4
© Игромания.ру

«Возвращение гранжа» посвятили дерзкой гранжевой эстетике. Симов можно будет одеть в непринуждённые и смелые наряды, которые бросают вызов общественному вкусу. В состав комплекта вошли футболки с символикой старых групп, мешковатые толстовки, выцветшие джинсы из секонд-хенда и смелые аксессуары.

«Книжный уголок» позволит симам создать по-настоящему уютное гнёздышко, чтобы наслаждаться в нём интересными историями. В комплект вошли мягкий подоконник, модульные книжные полки и уютные диваны.

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