EA выпустит два новых комплекта для The Sims 4 уже 1 июня
EA объявила о том, что уже завтра, 1 июня, фанаты The Sims 4 получат сразу два новых комплекта — «Возвращение гранжа» и «Книжный уголок». Они будут доступны на всех актуальных платформах.
«Возвращение гранжа» посвятили дерзкой гранжевой эстетике. Симов можно будет одеть в непринуждённые и смелые наряды, которые бросают вызов общественному вкусу. В состав комплекта вошли футболки с символикой старых групп, мешковатые толстовки, выцветшие джинсы из секонд-хенда и смелые аксессуары.
«Книжный уголок» позволит симам создать по-настоящему уютное гнёздышко, чтобы наслаждаться в нём интересными историями. В комплект вошли мягкий подоконник, модульные книжные полки и уютные диваны.