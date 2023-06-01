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Утекло 10 минут геймплея The Crew Motorfest

Кому-то нужно явно предостеречь Ubisoft от утечек. Ещё в начале года в Сети оказались скриншоты гоночной игры The Crew Motorfest, а на днях появился полноценный геймплей.

Утекло 10 минут геймплея The Crew Motorfest
© Чемпионат.com

В утёкшем ролике можно посмотреть на игровой процесс. Видео длится 10 минут. Судя по пометкам в ролике, записывался геймплей с PS5.

Видео доступно на YouTube-канале Istives padilha. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Действие игры будет происходить на Гавайях. Во время разработки авторы используют движок Snowdrop, на котором работают The Division и Mario + Rabbids.

Релиз The Crew Motorfest состоится в этом году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. При этом на ПК игра будет доступна только через Ubisoft Connect и Epic Games Store.

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