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Авторы российской игры «Смута» рассказали об исторической достоверности в дневнике проекта

Авторы российской игры «Смута» выпустили первый видеоролик в формате дневника, в котором рассказал о роли исторических консультантов в разработке проекта.

Вышел первый дневник разработчиков российской игры "Смута"
© Чемпионат.com

Креативный директор студии Cyberia Nova Сергей Русских отметил, что взаимодействие с историками происходит на всех уровнях — при создании костюмов, архитектурных сооружений, постановке сцен и других деталей окружения «Смуты».

В ходе видео консультанты также рассказали о некоторых особенностях того времени, которые получили отражение в игре: например, голод и сильные заморозки, любовь к определённому виду огнестрельного оружия и так далее.

Видео доступно в группе во «ВКонтакте» «Смута». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

Ранее в Сети появилось видео геймплея и слитый ранний билд игры. По информации автора, разработчики «Смуты» закрыли офис в марте 2023 года и прекратили работу над игрой.

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