Вышел первый дневник разработчиков российской игры "Смута"

Авторы российской игры «Смута» выпустили первый видеоролик в формате дневника, в котором рассказал о роли исторических консультантов в разработке проекта.

© Чемпионат.com

Креативный директор студии Cyberia Nova Сергей Русских отметил, что взаимодействие с историками происходит на всех уровнях — при создании костюмов, архитектурных сооружений, постановке сцен и других деталей окружения «Смуты».

В ходе видео консультанты также рассказали о некоторых особенностях того времени, которые получили отражение в игре: например, голод и сильные заморозки, любовь к определённому виду огнестрельного оружия и так далее.

Видео доступно в группе во «ВКонтакте» «Смута». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.