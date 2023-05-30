«Она поглотит вас на сотни, если не на тысячи часов»: критики в восторге от Diablo 4

Ровно за неделю до релиза Diablo 4 ведущие игровые издания опубликовали свои обзоры новой игры от Blizzard. Средняя оценка критиков на OpenCritic составила 89 баллов из 100.

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По большей части рецензенты отмечают, что новая игра соответствует духу серии, но в то же время учла ошибки прошлых частей и стала прекрасным развитием франшизы. К плюсам проекта чаще относят качественный сюжет и удачную подачу игрового процесса, присущую играм Diablo.

OPENCRITIC

Оценки от известных игровых изданий:

IGN — 9 из 10;

GamesRadar+ — 5 из 5;

GameSpot — 8 из 10;

GamingTrend — 10 из 10;

PCGamesN — 10 из 10;

PlayStation Universe — 8 из 10.

Специалисты оценили стремление разработчиков сохранить дух серии. Diablo 4 может быть достаточно сложной и долгой, но проблемой это почти никто не считает — в числе таких обозреватель GamesRadar+:

Я потратил почти 100 часов своей жизни на Diablo 4 и смог едва почувствовать всю глубину того, что может предложить игра — поэтому я не собираюсь останавливаться.

При этом некоторые, как Рон Бюрк из GamingTrend, отмечают, что новая Diablo выглядит достаточно перспективно, чтобы привлечь не только фанатов франшизы.

Diablo 4 — это масштабный сдвиг в серии, переход к более инклюзивному и открытому миру, который одинаково привлекателен для новых игроков и для вернувшихся ветеранов. Сложность смешивается с гибкостью, чтобы создать игру, которая обязательно поглотит вас на сотни, если не на тысячи часов.