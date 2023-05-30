Amnesia The Bunker и ещё девять игр станут доступны в Game Pass в ближайшие две недели
Компания Microsoft раскрыла подробности об изменениях в библиотеке игр Game Pass на ближайшее время. Всего в каталоге до середины июня появятся десять новых игр.
В их число войдут предстоящие релизы, которые станут доступны подписчикам в день выхода— survival horror от первого лица Amnesia: The Bunker и инди-адвенчура Dordogne.
Какие игры добавят в Game Pass в ближайшее время
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