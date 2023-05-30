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Авторы жуткой Silent Hill Ascension показали сюжетный трейлер

Авторы Silent Hill: Ascension показали сюжетный трейлер хоррора. Фанатам предлагается вместе встретиться лицом к лицу со своими страхами уже в этом году.

Авторы Silent Hill: Ascension показали сюжетный трейлер
© Игромания.ру

Silent Hill: Ascension следует за несколькими главными героями, терзаемыми новыми и ужасающими монстрами, в локациях по всему миру. Скрываясь в тени, эти монстры угрожают поглотить людей, их детей и целые города, поскольку их затягивают во тьму как недавние убийства, так и долго подавляемые чувство вины и страхи.

Исход будут определять решения миллионов людей. Даже создатели проекта не знают, кто выживет к моменту последней сцены, будут ли те, кто искупил свою вину или останется навечно проклят. Заинтриговать фанатов решил Мотои Окамото, продюсер серии.

«Поклонникам Silent Hill и любителям хорроров по всему миру есть чего ожидать. Мы рады рассказать новую интерактивную историю в ранее неисследованных локациях с новыми персонажами, которые будут представлены поклонникам вселенной Silent Hill. Именно вам предстоит решить судьбу нескольких главных героев, чьи истории будут разворачиваться одновременно по всему земному шару».
Мотои Окамото

Напомним, что проект был анонсирован в октябре прошлого года на тематической трансляции Konami. Разработчики приоткрыли завесу тайны на то, как фанаты смогут взаимодействовать с интерактивным сетевым триллером.

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