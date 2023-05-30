Авторы Silent Hill: Ascension показали сюжетный трейлер хоррора. Фанатам предлагается вместе встретиться лицом к лицу со своими страхами уже в этом году.

© Игромания.ру

Silent Hill: Ascension следует за несколькими главными героями, терзаемыми новыми и ужасающими монстрами, в локациях по всему миру. Скрываясь в тени, эти монстры угрожают поглотить людей, их детей и целые города, поскольку их затягивают во тьму как недавние убийства, так и долго подавляемые чувство вины и страхи.

Исход будут определять решения миллионов людей. Даже создатели проекта не знают, кто выживет к моменту последней сцены, будут ли те, кто искупил свою вину или останется навечно проклят. Заинтриговать фанатов решил Мотои Окамото, продюсер серии.

«Поклонникам Silent Hill и любителям хорроров по всему миру есть чего ожидать. Мы рады рассказать новую интерактивную историю в ранее неисследованных локациях с новыми персонажами, которые будут представлены поклонникам вселенной Silent Hill. Именно вам предстоит решить судьбу нескольких главных героев, чьи истории будут разворачиваться одновременно по всему земному шару».

Мотои Окамото