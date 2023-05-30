Ремейк System Shock покадрово сравнили с оригиналом

Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits представил сравнение ремейка System Shock с оригиналом, затронув основные элементы двух игр.

Релиз самой новинки, которая разделила мнение критиков, состоится в Steam уже сегодня, 30 мая, а пока заинтересованные фанаты могут оценить прогресс семилетней разработки проекта. Учитывая, что оригинал появился на полках в 1994 году, улучшения бросаются в глаза сразу.

Впрочем, речь идёт не только о графических деталях вроде текстур, моделей и освещения — авторы ремейка сделали местный фантастический мир более насыщенным. Но они явно постарались сохранить элементы атмосферы и локаций первоисточника, поэтому знакомые помещения можно узнать и в новой версии.