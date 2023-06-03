Как поменять озвучку в World of Tanks: инструкция

Ни для кого не секрет, что World of Tanks поддерживает пользовательские моды, и одна из самых популярных категорий — это пакеты озвучек. При помощи модификаций можно заменить голоса экипажа на голоса самых разных персонажей: от команды Доминика Торетто из «Форсажа» до героев советских мультфильмов.

Но, разумеется, и среди озвучек есть фаворит — «матерные» пакеты, которые добавляют в игру море нецензурной лексики. Она берется отовсюду: из старых фильмов в озвучке Дмитрия «Гоблина» Пучкова, русскоязычного дубляжа других игр (от Far Cry 3 до Cyberpunk 2077) и, конечно же, отечественных проектов. Сейчас мы расскажем, как установить такую озвучку на вашу игру.