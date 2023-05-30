Хакеры слили в сеть билд S. T. A. L. K. E. R. 2 на 200 ГБ

Авторы сообщества «Вестник “Того Самого Сталкера”» выложили в сеть билд S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, а ещё представили дополнительный «сплэш-скрин».

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Сам скриншот был взят из интро игры и уже встречался в предыдущей «слитой» сборке проекта из первой половины года. Текущий же «слив» с билдом новинки, судя по отзывам пользователей, содержит в себе внушительное число файлов почти на 200 ГБ — пока ещё, правда, эту версию ещё никто не запустил.

Скриншот

Ранее те же самые авторы представили почти 17 ГБ по игре, где содержались различные данные вроде деталей о мире, артов и тому подобного. При этом последним официальным материалом по сиквелу был ролик разработчиков с легендарным энергетиком Non Stop.