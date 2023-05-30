Сделку между Microsoft и Activision Blizzard одобрили в Южной Корее
СМИ сообщили, что сделку между Microsoft и Activision Blizzard одобрили регуляторы в Южной Корее. Они посчитали, что поглощение не несёт ощутимого риска конкуренции на местном рынке.
По мнению регуляторов, рыночные доли игр в стране, разработанные Microsoft и Activision, довольно малы по сравнению с мировым рынком. Например, Call of Duty занимает от 6% до 8% мирового рынка, но в Южной Корее это число колеблется между 0% и 2%.
В Южной Корее подчеркнули, что даже в случае приобретения в стране не произойдет значительных потрясений. Также вспомнили, что в 2021 году PlayStation занимала 70-80% рынка, Nintendo 10-20%, а Xbox — всего от 0% до 10%. За два года ситуация не сильно изменилась.
Сделку компаний одобрили уже 38 стран. Главной проблемой для поглощения остаются регуляторы Великобритании, которые опасаются, что Microsoft получит доминирующее положение на рынке и навредит конкуренции.