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В свежем трейлере Street Fighter 6 показали альтернативные облики героев

Capcom представила свежий трейлер Street Fighter 6, который посвятила эффектным альтернативным обликам героев и, конечно же, геймплею.

В новом трейлере Street Fighter 6 показали альтернативные облики героев
© Игромания.ру

Новые наряды для всех 18 бойцов можно будет разблокировать в режиме World Tour или приобрести за внутриигровую валюту (Fighter Coins).

Street Fighter 6 выходит 2 июня на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и PC (Steam). Критики остались в восторге от игры, а Capcom добавила в неё Denuvo. Street Fighter 6 в числе других новинок уже можно предзаказать у российского ретейлера.

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