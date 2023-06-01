В новом трейлере Street Fighter 6 показали альтернативные облики героев

Capcom представила свежий трейлер Street Fighter 6, который посвятила эффектным альтернативным обликам героев и, конечно же, геймплею.

Новые наряды для всех 18 бойцов можно будет разблокировать в режиме World Tour или приобрести за внутриигровую валюту (Fighter Coins).

Street Fighter 6 выходит 2 июня на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и PC (Steam). Критики остались в восторге от игры, а Capcom добавила в неё Denuvo. Street Fighter 6 в числе других новинок уже можно предзаказать у российского ретейлера.