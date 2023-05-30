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CD Projekt Red расширила команду новой игры по «Ведьмаку» до 220 человек

CD Projekt Red сообщила о том, что над новой игрой по «Ведьмаку» под кодовым названием Polaris работает команда из 220 человек. Но в настоящее время это не главный приоритет компании.

CD Projekt Red расширила команду новой игры по «Ведьмаку»
© Игромания.ру

Большинство сотрудников CD Projekt Red занимается дополнением Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, которое покажут 8 июня на Summer Game Fest. Кстати, есть предположение, что релиз DLC может состояться в этот же день.

После этих двух крупных проектов приоритет CD Projekt Red распределился следующим образом:

  • Project Sirius, которым занимается The Molasses Flood — на третьем месте;
  • «другие проекты», куда включили Project Polaris и The Witcher: Monster Slayer — на четвёртом месте;
  • поддержка базовой версии Cyberpunk 2077 и некстген-версии The Witcher 3: Wild Hunt — на пятом месте.

Напомним, что Polaris разрабатывается на движке Unreal Engine 5, чтобы команда могла сосредоточиться на поддержке открытого мира. Релиз игры придётся ждать ещё как минимум три года.

Геймдиректором новой саги во вселенной «Ведьмак» стал Себастьян Калемба, бывший глава отдела анимации в CD Projekt Red, работавший над «Ведьмаком 3: Дикая Охота» и Cyberpunk 2077. А ведущий сценарист проекта ранее признался, что хотел бы вернуться в Темерию и Вызиму.

И нет, CD Projekt не обсуждает с Sony потенциальное слияние — слух официально опровергли.

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