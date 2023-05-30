Критики остались в восторге от Street Fighter 6

PC-версия на Metacritic — 93 балла на основе 13 рецензий;

PS5-версия на Metacritic — 92 балла на основе 36 рецензий;

версия для Xbox Series на Metacritic — 89 на 8 рецензиях;

на OpenCritic — 91 баллов на основе 42 обзора. Файтинг Street Fighter 6 начал получать первые оценки критиков. В настоящее время они выглядят следующим образом:

© Игромания.ру

Большинство критиков сходится во мнении, что новая часть культовых файтингов Street Fighter получилась действительно достойной.

Многие СМИ называют Street Fighter 6 одной из лучших частей в серии, которая способна «наполнить до краёв» любого игрока. Eurogamer и PCMag похвалили её за «исправление ошибок своего предшественника и удачный перенос франшизы в современную эпоху». VG247 и многие другие отметили огромный масштаб игры с богатым контентом и боевую систему, которая приносит массу удовольствия.

TechRaptor считает, что именно с этой игры можно «погрузиться в глубокий мир файтингов», так как она понравится и ветеранам, и новичкам. Издание PCGamesN также отметило, что проект приветствует игроков «всех уровней мастерства», но режим World Tour немного разочаровывает.

Журналист We Got This Covered назвал Street Fighter 6 «глубоким, сложным и увлекательным файтингом, который изобилует забавными новыми персонажами и отличным многопользовательским режимом». Однако он тоже остался не в восторге от однопользовательского режима и попросил геймеров держаться от него подальше.

Стоит отметить, что режим World Tour критикуют и в рецензиях, которые поставили проекту очень высокие оценки. При этом некоторые критики не назвали его амбициозным и впечатляюще приятным. Что до всего остальное, то здесь Street Fighter 6 оказалась на высшем уровне.