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Фанатский мод для The Last of Us Part1 улучшил производительность на PC

Моддер PureDark опубликовал ролик, демонстрирующий свой новый проект в действии — The Last of Us: Part I с технологией Nvidia DLSS 3 Frame Generation.

Фанатский мод для The Last of Us: Part 1 улучшил производительность на PC
© Игромания.ру

Благодаря ей, в игре поднялась частота кадров и повысилась общая производительность на PC. Для демонстрации PureDark использовал Nvidia GeForce RTX 4070Ti, на которой с включённой DLSS 3 фреймрейт может превышать 100 FPS.

Модификация выйдет через несколько дней, но только для подписчиков PureDark на Patreon. Напомним, что в этом месяце энтузиаст успел реализовать поддержку технологии DLSS 3 в Elden Ring и Star Wars Jedi: Survivor, но за эти моды тоже нужно платить.

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