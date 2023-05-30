Разработчики Disco Elysium обвинили геймдизайнера игры в токсичности

Некоторые разработчики Disco Elysium, которые до сих пор работают в ZA/UM, официально обвинили уволенного геймдизайнера и сценариста игры Роберта Курвица в токсичном поведении. Своё мнение сотрудники выразили в интервью YouTube-каналу People Make Games, которые в свою очередь стали частью масштабного расследования.

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Одним из высказавшихся стал Арго Туулик, который работал в команде Disco Elysium и знал Курвица с начала 2000-х годов. По его словам, Курвиц был «нечестным и манипулятивным» в своей версии произошедших событий в ZA/UM. Причём обман и токсичное поведение с его стороны в качестве лидера наблюдались и раньше.

Другие разработчики поделились схожими мнениями, отметив, что искажение ситуации повлияло на них лично. Дело в том, что некоторые фанаты Disco Elysium начали оставлять им оскорбления и угрозы смерти, приправляя всё это преследование в Сети.

Слова сотрудников подтверждают прошлогоднее заявление генерального директора ZA/UM Ильмара Компуса. Тогда же появились анонимные утверждения о том, что ситуацию с увольнениями авторов Disco Elysium нельзя описывать как «чёрно-белую». Напомним, что в марте 2023-го Курвиц вместе с арт-директором Александром Ростовым выпустили опровержение.

Отвечая на обвинения в токсичности, Курвиц выразил сожаление о том, что «не все отношения между людьми пережили это испытание». Ведущая сценаристка Хелен Хиндпере, одна из «несправедливо уволенной троицы», призналась, что и Курвиц, и она сама могли показывать себя на рабочем месте не с лучшей стороны, однако сейчас — не время для обсуждения этой темы.