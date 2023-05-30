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Анонсирован новый психологический хоррор Haunted Memories: The Return

Forever Entertainment, MegaPixel Studio и Mechano Games анонсировали новый психологический хоррор Haunted Memories: The Return.

Анонсирован новый психологический хоррор Haunted Memories: The Return
© Игромания.ру

«Вас пробуждает холод. Вездесущая сырость питается вашим теплом, постепенно лишая чувств. Проливной дождь с ветром притягивают густой плотный туман, который, кажется, с каждым мгновением становится все непрогляднее... Вы замечаете знак на большой деревянной доске: «Добро пожаловать в Гринпарк»

Разработчики обещают, что в Haunted Memories: The Return игрокам придётся играть за самих себя. Нас ждёт ощущения изоляции и одиночества, а также встреча лицом к лицу со своими самыми большими страхами. Прохождение будет строиться вокруг исследования более чем десяти уникальных локаций и сбора различных улик — как физических, так и невидимых невооруженному глазу.

Релиз Haunted Memories: The Return ожидается «скоро». Из платформ пока известно только о PC (Steam).

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