Анонсирован новый психологический хоррор Haunted Memories: The Return

«Вас пробуждает холод. Вездесущая сырость питается вашим теплом, постепенно лишая чувств. Проливной дождь с ветром притягивают густой плотный туман, который, кажется, с каждым мгновением становится все непрогляднее... Вы замечаете знак на большой деревянной доске: «Добро пожаловать в Гринпарк»

Разработчики обещают, что в Haunted Memories: The Return игрокам придётся играть за самих себя. Нас ждёт ощущения изоляции и одиночества, а также встреча лицом к лицу со своими самыми большими страхами. Прохождение будет строиться вокруг исследования более чем десяти уникальных локаций и сбора различных улик — как физических, так и невидимых невооруженному глазу.