Игроки обнаружили слово, которое может «убить» аккаунт Steam

Ведущий канала The Spiffing Brit на прошлой неделе рассказал о необычном способе «убить» собственный Steam-аккаунт. Для этого, как оказалось, достаточно переименовать его в antidisestablishmentarianism.

© Игромания.ру

После этого действия аккаунт немедленно становится «серым». Его владелец теряет доступ к инвентарю, группам, друзьям и профилям. Его больше не могут приглашать друзья присоединиться к игре, поскольку его аккаунт не виден в поиске. Более того: «пострадавший» не может изменить коварное имя, поскольку собственный профиль ему тоже не открывается. Тем не менее игры в библиотеке всё ещё доступны.

Как выяснил блогер, запрет происходит не непосредственно на странице Steam, его корни ведут к сервису Akamai, на котором размещаются игровые профили Steam, Ubisoft, Riot, Roblox и The Pokemon Company. По какой-то причине слово «антидезистестментарианство» оказалось запрещённым на серверах Akamai, что привело к сбою в Steam.

Антидезистестментарианство — одно из самых длинных слов в английском языке. Оно означает противостояние роспуску церкви, и само слово используют для обозначения движения в поддержку англиканской церкви в 1800-х годах.