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Результаты тестов: игры с Denuvo загружаются в разы медленнее, чем без неё

На YouTube-канале YetTea вышло сравнительное видео работы популярных игр с включённой и выключенной защитой Denuvo — её используют многие известные студии для защиты своих продуктов от пиратов».

Результаты тестов: игры с Denuvo загружаются в разы медленнее, чем без неё
© Steam

Выяснилось, что такое решение разработчиков дорого обходится игрокам: все шесть игр на одном и том же ПК (Intel Core i9-10850K, 32 ГБ ОЗУ и GeForce RTX 3080 Ti) запускались куда медленнее, если использовалась версия с Denuvo.

Видео доступно на YouTube-канале YetTea. Права на видео принадлежат YetTea.

К примеру, Dying Light 2 с Denuvo загружается 165 секунд, а без неё — 64 секунды. В Ghostwire Tokyo разница и вовсе в четыре раза (200 секунд против 54 при первом запуске и 114 против 37 — при втором).

Производительность игр после отключения Denuvo также растёт. И если у Borderlands 3 количество кадров выросло со 103 лишь до 105, то в той же Ghostwire Tokyo FPS с Denuvo падал до 4,9, а без — до 38,6.

Примечательно, что в Ghostwire: Tokyo защиту от пиратов Denuvo добавили лишь спустя год после релиза.

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