В Nintendo заявили, что эмуляторы вредят разработке игр и сдерживают инновации

27 мая из Steam удалили страницу Dolphin — эмулятора консолей Wii и GameCube для ПК. Разработчики заявили, что Valve была вынуждена удалить программу из магазина из-за жалобы Nintendo.

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В интервью Kotaku представители компании объяснили своё решение. По словам юристов корпорации, всё дело в том, что Nintendo стремится «защищать тяжёлый труд своих разработчиков и инженеров». А эмуляторы позволяют запускать нелегальные копии игр, тем самым вредя их разработке, что в конечном итоге сдерживают инновации.