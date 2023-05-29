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В Forza Horizon 5 играют свыше 30 млн игроков

Гоночная игра Forza Horizon 5 вышла в ноябре 2021 года. На текущий момент это последняя вышедшая игра серии Forza и судя по статистике, количество ее игроков продолжает расти.

В Forza Horizon 5 играют свыше 30 млн человек
© Droidnews

По данным издания GryOnline, на сегодняшний день аудитория игры превышает 30 млн. человек. Если быть точнее, то игра насчитывает около 30, 3 млн. зарегистрированных аккаунтов.

Forza Horizon 5 вышла на платформах Xbox One, Xbox Series и PC. При этом, игра доступна бесплатно для всех подписчиков Xbox Game Pass. Даже при том, что часть аудитории из 30 млн игроков являются подписчиками Xbox Game Pass, данный показатель хороший результат для игры. Стоит отметить, что даже сейчас Forza Horizon 5 регулярно попадает в топ-10 самых продаваемых игр в Steam.

Следующая часть серии Forza является новая Forza Motorsport, которая должны выйти в этом году на PC и Xbox Series X/S.

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