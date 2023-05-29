NVIDIA представила технологию ULMB 2 — она повышает чёткость картинки в динамичных играх
NVIDIA представила Ultra Low Motion Blur 2 (ULMB 2) — улучшенную версию технологии, впервые представленную в 2015 году. Функция призвана повысить чёткость картинки в играх, где очень много резких движений.
В NVIDIA отмечают, что вместе с ULMB 2 эффективная чёткость движения может достигать свыше 1000 Гц. Технология предназначена в первую очередь для киберспортсменов, которые необходима большая чёткость картинки с повышенной частотой кадров.
Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA. Права на видео принадлежат NVIDIA.
Ultra Low Motion Blur 2 уже доступен полностью бесплатно. Функцию пока поддерживает всего несколько мониторов — Acer Predator XB273U F и Asus ROG Swift 360Hz PG27AQN — позже поддержку технологии также получат Asus ROG Swift Pro PG248QP и AOC Agon AG276QSG.