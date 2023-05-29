В новом сообщении от Xbox увидели намек на Psychonauts 3

В новом сообщении от Xbox увидели намёк на Psychonauts 3
Пользователи сети обратили внимание на свежий пост одного из подразделений Xbox, в котором некоторые увидели намёк на Psychonauts 3.
В профиле появился ребус, который авторы якобы «не могут» разгадать — для этого им требуется помощь аудитории. Как быстро вычислили многие, из доступных символов можно сложить фразу «Psycho XXX».
«ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? Нет, серьёзно, помогите кто-нибудь с этим»
Впрочем, значительная часть игроков отнеслась к теориям со скепсисом. Кто-то отметил, что полагаться на подобные региональные (Австралия и Новая Зеландия) источники не стоит, тогда как другие добавили, что ещё слишком рано для подобного анонса.
Возможно, что какие-то ответы прозвучат в рамках шоу Xbox Games Showcase, которое пройдёт 11 июня в 20:00 МСК. Кроме того, тогда же состоится и Starfield Direct. А ещё, кстати, ранее студия Double Fine выпустила документальный сериал о разработке Psychonauts 2.