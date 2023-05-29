В новом сообщении от Xbox увидели намек на Psychonauts 3

Пользователи сети обратили внимание на свежий пост одного из подразделений Xbox, в котором некоторые увидели намёк на Psychonauts 3.

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В профиле появился ребус, который авторы якобы «не могут» разгадать — для этого им требуется помощь аудитории. Как быстро вычислили многие, из доступных символов можно сложить фразу «Psycho XXX».

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«ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? Нет, серьёзно, помогите кто-нибудь с этим»

Впрочем, значительная часть игроков отнеслась к теориям со скепсисом. Кто-то отметил, что полагаться на подобные региональные (Австралия и Новая Зеландия) источники не стоит, тогда как другие добавили, что ещё слишком рано для подобного анонса.