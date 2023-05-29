Бывший сотрудник DICE рассказал о причинах неудачного запуска Battlefield 2042

Старший инженер-программист Хоаким Бодим, который проработал в DICE 13 лет, кратко упомянул о причинах неудачного запуска Battlefield 2042.

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Он обратил внимание на оценку шутера на Metacritic, которая составляла 68 баллов в версии для PC. По словам автора, у игры практически «не было шансов» на крупный успех на старте, поскольку проект сменил много разных концепций, но установленные сроки разработки не менялись.

При этом создатель добавил, что гордится определёнными элементами шутера, которые тот всё же получил — вроде систем кроссплея и прогресса. Кроме того, он считает, что онлайн-системы самой Battlefield 2042 станут полезны для будущих игр франшизы.

О разных концепциях и проблемах Battlefield 2042 ранее сообщали слухи и инсайдеры, включая того же Тома Хендерсона. Предполагалось, что у проекта будет высокая внутриигровая разрушаемость, связанные с погодой события и другие детали.