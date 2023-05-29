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Gran Turismo 4 получила самую высокую оценку пользователей Metacritic среди гонок

Новости с полей популярного агрегатора Metacritic: первое место в топе гоночных игр по оценкам пользователей в настоящее время занимает Gran Turismo 4. Игра получила 9 баллов из 10 на основе 823 отзывов.

Gran Turismo 4 стала самой высокооцененной гонкой
© Игромания.ру

Сообщается, что рейтинг проекту могла поднять аудитория автора YouTube-канала DustinEden, который недавно как раз оценивал рейтинг гоночных игр на Metacritic. Судя по всему, до этого в топе лидировала Crash Team Racing, и некоторые геймеры не смогли с этим смириться. Сейчас игру сместили на 12-ую строчку с рейтингом 8,8.

Отметим также, что первое место в общем гоночном топе на том же Metacritic занимает оригинальная Gran Turismo — у неё самая большая оценка критиков, 96 баллов.

Топ-10 самых высокооценённых гоночных игр по версии пользователей Metacritic

Скриншот
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