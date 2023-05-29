Sony может купить студию-разработчика «Ведьмака» и Cyberpunk 2077

Инсайдер с никнеймом Liz заявил о том, что компания Sony готовится к приобретению польского разработчика CD Projekt RED, известного по франшизе «Ведьмак» и Cyberpunk 2077. Об этом сообщает портал Aroged.

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Liz зарекомендовал себя как надежный источник, особенно по части утечек Destiny 2. Эта информация пока не была официально подтверждена со стороны Sony, но слухи о том, что игровой гигант намерен купить польскую студию, появились еще в октябре 2022 года. С тех пор никаких подробностей о сделке не появлялось.

Также инсайдер утверждает, что Sony дала зеленый свет разработке сиквела Days Gone — экшен-адвенчуры в мире постапокалипсиса. Интересно, что на прошлой неделе геймдизайнер оригинальной игры Джефф Росс в своем Twitter выразил сожаление о том, что Sony так и не одобрила создание Days Gone 2, иначе она могла бы выйти «еще месяц назад». Первая часть игры увидела свет в 2019 году на PlayStation 4, впоследствии она была представлена и на ПК.