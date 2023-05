Sony может купить студию-разработчика «Ведьмака» и Cyberpunk 2077

Также инсайдер утверждает, что Sony дала зеленый свет разработке сиквела Days Gone — экшен-адвенчуры в мире постапокалипсиса. Интересно, что на прошлой неделе геймдизайнер оригинальной игры Джефф Росс в своем Twitter выразил сожаление о том, что Sony так и не одобрила создание Days Gone 2, иначе она могла бы выйти «еще месяц назад». Первая часть игры увидела свет в 2019 году на PlayStation 4, впоследствии она была представлена и на ПК.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что создатели серий The Last of Us и Uncharted – студия Naughty Dog – объявили о разработке новой одиночной игры.