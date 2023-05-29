Sony может купить студию-разработчика «Ведьмака» и Cyberpunk 2077
Инсайдер с никнеймом Liz заявил о том, что компания Sony готовится к приобретению польского разработчика CD Projekt RED, известного по франшизе «Ведьмак» и Cyberpunk 2077. Об этом сообщает портал Aroged.
Liz зарекомендовал себя как надежный источник, особенно по части утечек Destiny 2. Эта информация пока не была официально подтверждена со стороны Sony, но слухи о том, что игровой гигант намерен купить польскую студию, появились еще в октябре 2022 года. С тех пор никаких подробностей о сделке не появлялось.
Также инсайдер утверждает, что Sony дала зеленый свет разработке сиквела Days Gone — экшен-адвенчуры в мире постапокалипсиса. Интересно, что на прошлой неделе геймдизайнер оригинальной игры Джефф Росс в своем Twitter выразил сожаление о том, что Sony так и не одобрила создание Days Gone 2, иначе она могла бы выйти «еще месяц назад». Первая часть игры увидела свет в 2019 году на PlayStation 4, впоследствии она была представлена и на ПК.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что создатели серий The Last of Us и Uncharted – студия Naughty Dog – объявили о разработке новой одиночной игры.