Опубликован свежий ролик по Exoprimal с демонстрацией основ игры

Capcom опубликовала свежее видео, посвящённое новому футуристическому командному экшену Exoprimal. В нём геймдиректор Такуро Хираока демонстрирует все основные моменты игры: сюжетную завязку вместе с катсценами, создание персонажа, этап обучения, настройку экзокостюма, геймплей и не только.

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Exoprimal выходит 14 июля на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam), а также в Xbox Game Pass — на консолях и PC. Заявлены русские субтитры и интерфейс.