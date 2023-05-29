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Capcom выпустила свежий ролик по Exoprimal с демонстрацией основ игры

Capcom опубликовала свежее видео, посвящённое новому футуристическому командному экшену Exoprimal. В нём геймдиректор Такуро Хираока демонстрирует все основные моменты игры: сюжетную завязку вместе с катсценами, создание персонажа, этап обучения, настройку экзокостюма, геймплей и не только.

Опубликован свежий ролик по Exoprimal с демонстрацией основ игры
© Youtube

Exoprimal выходит 14 июля на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam), а также в Xbox Game Pass — на консолях и PC. Заявлены русские субтитры и интерфейс.

Ранее разработчики Exoprimal рассказали о том, что ждёт игроков в релизной версии их безумного творения, а СМИ в своих превью назвали шутер с динозаврами «странным». Ещё больше впечатлений от игры можно найти в нашей рубрике «Прямым текстом».

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