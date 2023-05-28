Игроки раскритиковали Diablo 4 за состязание «Хардкорные победы»

Игроки очень недовольны новой активностью в Diablo 4, которую Blizzard запустит с 2 июня. Первую тысячу геймеров, которые достигнут сотого уровня в хардкорном режиме с перманентной смертью в новой Diablo, получат титул «Закалённый чемпион». Их увековечат на настоящей статуе антагонистки Лилит. Состязание продлится до сентября.

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Многие игроки негодуют от того, что журналисты и обладатели расширенного издания Diablo 4 получат преимущество. Потому что они смогут пройти игру до официального релиза, что даст им преимущество перед теми, кто после выхода проекта только отправится в первое прохождение. При этом многие рецензенты уже могли его пройти и изучить особенности механик.

Директор франшизы Diablo Род Фергюссон уже успокоил недовольных. Он заявил, что прогресс игры у всех рецензентов уже удалён.

Прошу прощения у всех рецензентов, персонажи и прогресс которых были удалены по истечении игрового времени! Не могу дождаться вас в день релиза раннего доступа через шесть дней!

При этом многие игроки всё равно недовольны. По их мнению, те, кто уже прошёл игру, всё равно имеют преимущество перед теми, кто начнёт играть в Diablo 4 на релизе.

Все, кто играл в полную версию игры на протяжении двух недель, не должны участвовать в подобных мероприятиях и получать награды.

Некоторые посоветовали Фергюссону запустить соревнование к первому сезону — к этому времени аудитория сможет спокойно изучить все тонкости геймплея Diablo 4.