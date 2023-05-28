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Dragon’s Dogma 2 будет исключительно одиночной игрой

Capcom подтвердила, что Dragon’s Dogma 2 будет исключительно одиночной игрой, то есть ждать какого-либо кооператива не стоит.

Dragon’s Dogma 2 будет исключительно одиночной игрой
© Игромания.ру

Готовящийся проект описывают как одиночный сюжетный ролевой экшен, который побуждает игроков получить свой уникальный опыт. Это касается как облика персонажей, так и решений в определённых ситуациz[.

Кроме того, разработчики обещают продвинутые графику, искусственный интеллект и технологии физики. Всё для того, чтобы по-настоящему погрузить игроков в фэнтезийный мир Dragon's Dogma 2.

Игру создают для PS5, Xbox Series и PC, но у неё пока нет даже примерной даты релиза.

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