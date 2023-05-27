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Полмиллиона за неделю: авторы The Outlast Trials похвастались достижениями

Кооперативный хоррор Outlast Trials неделю назад, 18 мая, вышел в ранний доступ Steam. И за прошедшее время успел продаться тиражом в 500 тысяч копий. Об этом студия Red Barrel сообщила в твиттере, дополнив новость хвалебными цитатами из обзоров критиков.

Авторы The Outlast Trials похвастались достижениями
© Игромания.ру

Outlast Trials получает очень положительные отзывы в Steam, и 94% игроков рекомендует её к покупке. Игроки отмечают хорошую техническую реализацию проекта, колоритных персонажей, харизматичных врагов и локации, в которых истории рассказаны через окружение. Особенных похвал удостоился армрестлинг на базе: многие уверяют, что одного его было бы достаточно.

Разработчики поблагодарили всех поклонников Outlast Trials и заверили, что гордятся успехами игры. Купить её в Steam можно за 1100 рублей.

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