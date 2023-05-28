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Создатели Mortal Kombat 1 приглашают на стресс-тест файтинга

Создатели Mortal Kombat начали приём заявок на участие в стресс-тесте готовящейся Mortal Kombat 1. Участников теста выберут случайным образом, а пройдёт тестирование только на PS5 и Xbox Series. Счастливчики смогут оценить сражения «1 на 1», а также режим «Классические башни».

Создатели Mortal Kombat 1 приглашают на стресс-тест файтинга
© Игромания.ру

Релиз Mortal Kombat 1 намечен на 19 сентября для PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. В сети уже очутился список дополнительных персонажей набора Kombat Pack 1, куда входят шесть бойцов — включая Хоумлендера из «Пацанов» и Миротворца из вселенной DC.

При этом предзаказы игры уже стартовали в Steam и EGS, а ещё создатели огласили системные требования файтинга. В Mortal Kombat 1 будет текст на русском языке.

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