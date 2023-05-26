Авторы провалившейся Battlefield представили дорогой «элитный» набор к игре

Компания Electronic Arts анонсировала новое издание своего онлайн-шутера Battlefield 2042 под названием Elite Edition. Оно включает в себя контент за первые четыре сезона игры, а также эксклюзивный набор косметических предметов, сообщает портал DTF.

Заявляется, что владельцы Battlefield 2042 Elite Edition получат доступ к более 17 картам, 35 видам вооружения и 14 специалистам. Кроме того, в издание входит набор «Утерянный мир», состоящий из комплекта специалиста Рао «Забытый», обликов для техники «Голодный стервятник» и оружия «Искоренитель». Все эти элементы будут доступны в виде «эпических» предметов.

Цена Battlefield 2042 Elite Edition составляет $90 (около 7,1 тыс. руб.) в США или €90 (около 7,7 тыс. руб.) для европейского региона. Издание уже доступно для покупки на консолях Xbox, PlayStation, и ПК.

Battlefield 2042 вышла в ноябре 2021 года и не получила высоких оценок от критиков и игроков. Средний рейтинг игры на Metacritic составляет 68 баллов из 100 по версии экспертов и 2,1 балла из 10 по мнению пользователей сайта/