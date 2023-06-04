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Как найти древний город в Minecraft: инструкция

Свежее обновление добавило в Minecraft совершенно новую локацию — таинственные древние города, полные магических сокровищ. Если вы еще не находили ни один из них, то мы расскажем, как отыскать древний город.

Как найти древний город в Minecraft: инструкция
© Minecraft

Как найти древний город в Minecraft

Прежде всего, проясним одну вещь: в отличие от подводных крепостей и особняков, древние города не получится найти, просто купив карту у картографа. Поиски придется вести исключительно своими силами. Но хорошая новость в том, что вы всегда точно знаете, где нужно искать.

Несмотря на слухи, древние города находятся прямо в Верхнем мире — вам не придется строить портал в Нижний или собирать какие-то особые ингредиенты. Древние города появляются только в темных глубинах, которые находятся глубоко под землей. Они отличаются от обычных пещер наличием темно-бирюзовых скалковых жил и блоков — эти материалы больше нигде не найти.

Помимо этого, древние города генерируются только на глубине 51 блока (y = -51), поэтому лучший совет всем, кто хочет найти город — будьте внимательны во время очередного похода за алмазами. Если вы заметили скалковую жилу, то, вероятно, древний город не так уж далеко от вас.

Какой лут можно найти в древнем городе

По древнему городу разбросаны сундуки с добычей. Иногда в них хранятся предметы, которые полезны непосредственно для изучения города, но также встречаются и редкие материалы — например, осколки эха.

  • Уголь
  • Кость
  • Факел душ
  • Книга
  • Зелье регенерации
  • Зачарованная книга
  • Фрагмент пластинки
  • Осколок эха
  • Осколок аметиста
  • Светящиеся ягоды
  • Скалк
  • Свеча
  • Пузырёк опыта
  • Акустический датчик
  • Зачарованная книга
  • Зачарованные железные поножи
  • Скалк-катализатор
  • Компас
  • Пластинка 13
  • Пластинка cat
  • Поводок
  • Бирка
  • Седло
  • Повреждённая зачарованная алмазная мотыга
  • Алмазная конская броня
  • Зачарованные алмазные поножи
  • Зачарованное золотое яблоко
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