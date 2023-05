Авторы Alone in the Dark рассказали про различия прохождений за двух героев

Сегодня ночью THQ Nordic провела новую демонстрацию перезапуска Alone in the Dark и назвала дату релиза. Игра выйдет 25 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а сейчас можно загрузить пролог, в том числе и российским игрокам.

© Игромания.ру

Разработчики также устроили обширную сессию ответов на вопросы, из которой стало известно много новых подробностей. Например, прохождение сюжета за каждого из персонажей будет отличаться. Частный сыщик Эдвард больше похож на наёмного убийцу, шаг за шагом раскрывающим тайны. Эмили же имеет более личную историю, так как ищет своего дядю. Это будет отражаться как в катсценах, так и в реакции NPC.

Авторы не боятся конкуренции с другими хоррорами, вышедшими в этом году, например, ремейками Resident Evil 4 и Dead Space. Разработчики опираются на оригинальную игру, которая, по их словам, заложила основы жанра и обладает всеми лучшими качествами: напряжёнными боями, исследованием, сложными головоломками и загадочным сюжетом.

Кроме того, авторы рассматривают новую Alone in the Dark не как образцовый ремейк, а как возможность возродить франшизу. В случае успеха разработчики будут рады изучить, останется ли приём игроков таким же положительным. Также формула игрового процесса старается в равных пропорциях распределить головоломки и сражения.

Стали известны системные требования пролога. Пока разработчики не определились, что с ним будет в дальнейшем. По плану он может стать частью дисковых версий Alone in the Dark. Вероятно, полная версия игры затребует схожие характеристики ПК.

Минимальные Процессор — Intel Core i5- 8400 или AMD Ryzen 5 2600;

— Intel Core i5- 8400 или AMD Ryzen 5 2600; Видеокарта — Nvidia GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 570;

— Nvidia GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 570; Оперативная память — 8 ГБ;

— 8 ГБ; Свободное место — 20 ГБ.

Рекомендуемые Процессор — Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600;

— Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600; Видеокарта — Nvidia GeForce GTX 2060 или AMD Radeon RX 5700;

— Nvidia GeForce GTX 2060 или AMD Radeon RX 5700; Оперативная память — 16 ГБ;

— 16 ГБ; Свободное место — 20 ГБ.