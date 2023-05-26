Геймеры ожидают увидеть механику Play-to-Earn в GTA VI
В сети активно распространяются слухи, что игровой процесс предстоящей Grand Theft Auto VI, выход которой запланирован на 2023 или 2024 год, может включать механику Play-to-Earn. Предполагается, что в качестве внутриигрового способа оплаты и токена вознаграждения может быть включен Bitcoin. Таким образом, игра из обычного развлечения превратится в потенциальный источник дохода для геймеров. Интересно, что на официальный аккаунт Rockstar Games в Twitter подписаны разработчики протокола ImmutableX и аккаунт метавселенной The Sandbox.
Серия игр GTA всегда была новаторской, а многие игровые механики до сих пор расцениваются как опередившие своё время. К тому же разработчики уже заигрывали с темой финансов. В GTA V, вышедшей уже в 2013 году, у геймеров появилась возможность погрузиться в вселенную фондовых рынков. В игре присутствовали две биржи: BAWSAQ, являющийся очевидной пародией на реально существующую биржу NASDAQ, и LCN Exchange. Для взаимодействия с первой требовалось подключение к Интернету, а стоимость ценных бумаг на бирже зависела от действий игроков. В феврале этого года разработчики заявляли, что затянувшаяся на десять лет разработка связана с тем, что игра должна значительно продвинуться в сравнении со всем тем, что было представлено ранее.
Концепция Play-to-Earn призвана объединить гейминг и финансовые инструменты. Обычно это работает так: геймеры играют в крипто-игры и получают вознаграждение в виде криптовалюты или NFT. Большинство игр такого формата требует первоначальных финансовых вложений, но P2E-концепция даёт игрокам возможность отбить свои вложения, а затем и получить прибыль. На рынке уже представлено довольное большое количество P2E-игр с различным геймплеем. С их помощью геймеры фактически участвуют в виртуальных рыночных отношениях, основанных на криптовалюте, что способствует популяризации блокчейн-технологий.