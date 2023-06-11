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Лучшие лаунчеры для Minecraft 2023

Многие поклонники Minecraft предпочитают не запускать игру через официальный клиент: вместо этого они пользуются лончерами, которые предлагают те или иные преимущества и дополнительные функции. Мы собрали пять отличных лончеров для Minecraft на любой вкус.

Лучшие лаунчеры для Minecraft 2023
© Microsoft

SKLauncher

Если вы хотите получить что-то максимально близкое к стандартному лончеру от Mojang, то есть смысл попробовать SKLauncher. Он доступен на Linux, macOS и Windows, а также позволяет использовать ваш лицензионный аккаунт. Но важно помнить о том, что, если вы собираетесь кастомизировать скин персонажа через SKLauncher, вам предстоит создать аккаунт на вебсайте проекта.

TLauncher

TLauncher является частью экосистемы Minecraft еще с 2013 года, и за прошедшие десять лет снискал большую популярность среди геймеров. Одна из самых приятных функций этого лончера — возможность выбора сайта для авторизации, что, опять же, позволяет пользоваться лицензионным аккаунтом и всеми его преимуществами.

Technic Launcher

Technic Launcher понравится тем, кто следит за выпуском новых модов и регулярно пробует что-то новенькое. Лончер разработан специально для простой загрузки и установки модификаций. После того, как вы войдете в учетную запись, каталог модов появится прямо в главном меню.

ATLauncher

ATLauncher — портативный лончер, который позволяет запускать разные версии Minecraft по отдельности. Помимо этого, он предлагает каталог из более сотни пакетов модификаций, и их можно загружать на конкретные версии игры по вашему усмотрению.

GDLauncher

Если вам нужен именно не-премиумный лончер, то GDLauncher — один из лучших вариантов. Он полностью совместим со всеми платформами и предлагает удобный, читаемый интерфейс, который обеспечит вас всей необходимой информацией.

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