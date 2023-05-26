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«Глаза заболели». Геймеры негодуют от провальной The Lord of the Rings: Gollum

25 мая вышла The Lord of the Rings: Gollum. Проект уже приняли очень плохо — игра стала самой низкооценённой в 2023 году. Подобное мнение сложилось и у аудитории, которая поделилась первыми впечатлениями.

Геймеры негодуют от провальной The Lord of the Rings: Gollum
© Чемпионат.com

В Steam рейтинг тайтла составляет всего 35% на основе 100 отзывов. Игроки ругают тайтл за ужасную историю, скучный геймплей и техническое состояние. Притом геймеры отмечают, что даже фанатам франшизы искать в The Lord of the Rings: Gollum нечего.

Просто нет. Эта игра не порадует ни фанатов, ни любителей приключений. Рваное повествование, ужасно поставленные сцены и жуткая графика. Фризы, тормоза и глитчи прилагаются. Эксперты в 2D не смогли в 3D. Жаль Daedalic, отличная студия.

Я не пью, поэтому, наверное, не смогу осилить сие творение. Обходите стороной, а лучше просто забудьте про это. Глаза аж заболели. Это возврат без вариантов.

Я фанат вселенной, но это не выглядит как надо. Физика бедная, как соседи с пятью детьми. Графика натянутая, как белый потолок в бедной семье. Сюжет грустный, как жизнь в бедной семье. Повествование про тюрягу, как в бедной семье. Персонажи как в бедной семье. Я тут смог поиграть как в бедной семье. Это примерно выглядит как 2005 год.

The Lord of the Rings: Gollum доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. До Nintendo Switch тайтл доберётся позже.

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