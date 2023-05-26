Геймеры негодуют от провальной The Lord of the Rings: Gollum

Я фанат вселенной, но это не выглядит как надо. Физика бедная, как соседи с пятью детьми. Графика натянутая, как белый потолок в бедной семье. Сюжет грустный, как жизнь в бедной семье. Повествование про тюрягу, как в бедной семье. Персонажи как в бедной семье. Я тут смог поиграть как в бедной семье. Это примерно выглядит как 2005 год.