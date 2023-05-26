В Red Dead Redemption 2 обнаружили интересную деталь, которую не замечали раньше

В Red Dead Redemption 2 была обнаружена интересная деталь, которую никто не замечал раньше
В игре Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games вашим верным спутником становится скакун. Лошади перемещают персонажа по карте и служат дополнительным источником дохода, который, впоследствии, может быть использован для модернизации снаряжения.
Ранее, при потере коня, оставалось два возможных варианта: первый — пытаться приручить дикого скакуна, второй — купить нового. Практически в каждом населенном пункте в Red Dead Redemption 2 располагается конюшня, где за символическую плату можно обзавестись новой лошадью. Здесь же игроки покупали амуницию для коня и различные расходные ингредиенты.
Недавно игроками была замечена интересная деталь, которую никто из фанатов не замечал раньше. Оказывается, в случае потери скакуна, можно было попросить проезжающих мимо путешественников подвезти вас до ближайшего населенного пункта. Хотя не все NPC оказывались настолько дружелюбными: некоторые из них грубили или же просто отказывали, — как показывает практика геймеров.