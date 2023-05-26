$79.97-0.0285.92+0.04

В Red Dead Redemption 2 была обнаружена интересная деталь, которую никто не замечал раньше

В игре Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games вашим верным спутником становится скакун. Лошади перемещают персонажа по карте и служат дополнительным источником дохода, который, впоследствии, может быть использован для модернизации снаряжения.

В Red Dead Redemption 2 обнаружили интересную деталь, которую не замечали раньше
© Cq.ru

Ранее, при потере коня, оставалось два возможных варианта: первый — пытаться приручить дикого скакуна, второй — купить нового. Практически в каждом населенном пункте в Red Dead Redemption 2 располагается конюшня, где за символическую плату можно обзавестись новой лошадью. Здесь же игроки покупали амуницию для коня и различные расходные ингредиенты.

Недавно игроками была замечена интересная деталь, которую никто из фанатов не замечал раньше. Оказывается, в случае потери скакуна, можно было попросить проезжающих мимо путешественников подвезти вас до ближайшего населенного пункта. Хотя не все NPC оказывались настолько дружелюбными: некоторые из них грубили или же просто отказывали, — как показывает практика геймеров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий