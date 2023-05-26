В Red Dead Redemption 2 обнаружили интересную деталь, которую не замечали раньше

В игре Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games вашим верным спутником становится скакун. Лошади перемещают персонажа по карте и служат дополнительным источником дохода, который, впоследствии, может быть использован для модернизации снаряжения.

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Ранее, при потере коня, оставалось два возможных варианта: первый — пытаться приручить дикого скакуна, второй — купить нового. Практически в каждом населенном пункте в Red Dead Redemption 2 располагается конюшня, где за символическую плату можно обзавестись новой лошадью. Здесь же игроки покупали амуницию для коня и различные расходные ингредиенты.