Крупный эксклюзив PlayStation выйдет на ПК в июле

Известный инсайдер под ником The Snitch, который ещё давно объявил об уходе в отставку, похоже, не может жить без инсайдов. По его информации, в июле на ПК выйдет какой-то из крупных эксклюзивов Sony.

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Ранее Том Хендерсон говорил, что Sony не показала всё, что хотела, на своём шоу. По какой причине, неизвестно. Возможно, как раз на презентации компания хотела анонсировать выход ещё одного эксклюзива на ПК, но почему-то не стала

Аудитория думает, что на ПК выйдет порт Ghost of Tsushima. В июле тайтл как раз отметит своё трёхлетие. Или же это может быть Ratchet & Clank: Rift Apart, которая вышла в 2021 году на PS5 в июне.