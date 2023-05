Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас

В Epic Games Store продолжается масштабная раздача игр в честь летней распродажи. Правда, на этот раз в подарок отдают проект, который, пожалуй, и так есть в коллекции почти каждого геймера: полное издание Fallout: New Vegas. Одна из лучших RPG всех времен не нуждается в представлении, поэтому если вы (почему-то) прошли мимо — обязательно исправьте это недоразумение. Игру можно бесплатно добавить в библиотеку до 1 июня, однако она официально недоступна в РФ.

Издательство THQ Nordic совсем недавно поделилось первыми подробностями о перезапуске серии Alone in the Dark, после чего сразу выпустила в Steam бесплатный пролог игры. Девочке Грейс Сондерс предстоит отправиться в лечебницу, чтобы доставить письмо адресату… Но, как это обычно бывает в хоррорах, все идет совсем не так, как должно было. Пролог совсем короткий, но заслуживает внимания, если вы ждете релиза полноценной игры в октябре.