Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас

Поздравляем с наступлением пятницы! Пришло время нашей традиционной подборки бесплатных игр на выходные — чтобы вам было, на что перебиться до релиза Street Fighter 6 и Diablo IV.

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В Epic Games Store продолжается масштабная раздача игр в честь летней распродажи. Правда, на этот раз в подарок отдают проект, который, пожалуй, и так есть в коллекции почти каждого геймера: полное издание Fallout: New Vegas. Одна из лучших RPG всех времен не нуждается в представлении, поэтому если вы (почему-то) прошли мимо — обязательно исправьте это недоразумение. Игру можно бесплатно добавить в библиотеку до 1 июня, однако она официально недоступна в РФ.

Epic Games Store

Издательство THQ Nordic совсем недавно поделилось первыми подробностями о перезапуске серии Alone in the Dark, после чего сразу выпустила в Steam бесплатный пролог игры. Девочке Грейс Сондерс предстоит отправиться в лечебницу, чтобы доставить письмо адресату… Но, как это обычно бывает в хоррорах, все идет совсем не так, как должно было. Пролог совсем короткий, но заслуживает внимания, если вы ждете релиза полноценной игры в октябре.

Steam

Помимо этого, до 8 июня в Steam можно бесплатно забрать Hue: абстрактную головоломку о мальчике, путешествующем по разноцветному миру. Чтобы продвигаться дальше и решать задачки, игроку необходимо изменять цвет фона двухмерного мира: препятствия на пути пропадают, если их цвета сливаются.

Steam

Монохромный low-poly хоррор об одиноком путнике, который пытается выбраться из глубин древнего подземелья, прежде чем его найдут другие обитатели катакомб. The Wailer наверняка понравится поклонникам ретро-эстетики и ужастиков, делающих акцент на ощущение изоляции.

Steam

Наконец, Cards & Tankards — это симулятор посиделок в фэнтезийной таверне, где можно перекинуться с друзьями в карточную игру. Существа и заклинания на картах, которые вы разыгрываете, появляются живьем прямо на столе: иначе какое это фэнтези без капли волшебства?