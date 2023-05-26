Konami прояснила ситуацию с озвучкой ремейка Metal Gear Solid 3

Ранее Konami анонсировала долгожданный ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, который получил символ Δ в названии. Вместе с коротким тизером, скриншотами и списком заявленных платформ компания раскрыла дополнительные подробности игры, включая её озвучку.

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Судя по всему, изначальная формулировка Konami по поводу озвучки с «оригинальными голосами персонажей» вызвала некоторую путаницу. Ряд СМИ начал сообщать о возвращении для работы над ремейком полного оригинального каста, однако некоторые пользователи предположили, что разработчики просто используют оригинальные звуковые дорожки.

В итоге Konami опубликовала короткое заявление для прояснения ситуации с озвучкой, но, судя по комментариям в Twitter, ей это не удалось. Вот слова компании:

оригинал: The story and character voices in METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER remain the same from the original game.



перевод: «Сюжет и голоса персонажей в METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER остаются такими же, как и в оригинальной игре».

К сожалению, новое заявление Konami действительно не даёт однозначного ответа, и мнения фанатов разделились. Одни продолжают думать, что в игру перенесут оригинальную озвучку, например, из HD-версии, так как собрать каст для новой версии будет непросто — некоторые актёры покинули индустрию.

Другие считают, что Konami выбрала тот же подход, что и в Metal Gear Solid: The Twin Snakes. Однако никто из оригинальных актёров пока не прокомментировал своё потенциальное возвращение к проекту.

В любом случае, рано или поздно ситуация с озвучкой ремейка MGS 3 прояснится окончательно. У самой игры ещё нет даты релиза, но зато в сети уже появились сравнения грядущей новинки с оригиналом.