Студию авторов Rising Storm закроют, она делала амбициозный шутер

Студию Antimatter Games, которая разработала Rising Storm и Rising Storm 2: Vietnam, планируют закрыть. Об этом сообщила материнская компания Enad Global 7.

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Студию решили закрыть, поскольку компания пытается максимизировать прибыльность и предсказуемость своих дочерних компаний. Процесс закрытия Antimatter Games планируют закончить до конца июля этого года.

Помимо того, что команда разработала высокооценённые Rising Storm и Rising Storm 2: Vietnam, она работала над шутером I.G.I. Origins. Его представили в конце прошлого года и, судя по реакции, он понравился аудитории, а геймплейный ролик собрал более 1 млн просмотров.

Что в итоге будет с будущими проектами студии, неизвестно. Возможно, их разработку передадут кому-нибудь ещё или же студию купит другая компания.