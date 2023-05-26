Автор утечки российской игры «Смута» слил рабочий билд проекта

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

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После нескольких показов утёкшей версии российской игры «Смута» пользователь DTF под ником Sergey (GoodWin) Fedorcov опубликовал рабочий билд проекта. Папка размером 14 ГБ содержит различные файлы библиотек, ассеты и исполняемый файл Cyberia.exe, судя по всему, предназначенный для запуска игры. Редакции DTF при этом не удалось запустить раннюю версию продукта.

В своём обращении автор утечки рассказал, что начал делиться с сообществом первой информацией о «Смуте», чтобы обратить на это внимание разработчиков. Однако спустя неделю никакой реакции от них не последовало и, как считает Федорцов, уже не последует.

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