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Автор утечки российской игры «Смута» слил рабочий билд проекта

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Автор утечки российской игры «Смута» слил рабочий билд проекта
© Чемпионат.com

После нескольких показов утёкшей версии российской игры «Смута» пользователь DTF под ником Sergey (GoodWin) Fedorcov опубликовал рабочий билд проекта. Папка размером 14 ГБ содержит различные файлы библиотек, ассеты и исполняемый файл Cyberia.exe, судя по всему, предназначенный для запуска игры. Редакции DTF при этом не удалось запустить раннюю версию продукта.

В своём обращении автор утечки рассказал, что начал делиться с сообществом первой информацией о «Смуте», чтобы обратить на это внимание разработчиков. Однако спустя неделю никакой реакции от них не последовало и, как считает Федорцов, уже не последует.

DTF

По мнению пользователя, студия Cyberia Nova отказалась от разработки проекта ещё в марте 2023 года из-за недостатка финансирования. Авторы якобы закрыли свой офис в Новосибирске и больше не появлялись в публичном поле.

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