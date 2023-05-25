К Pentiment выпустили русскую локализацию
Obsidian выпустила очередное обновление к историческому детективу Pentiment. И самой интересной его частью можно счесть появление дополнительных локализаций, в том числе русской. Теперь игровой интерфейс переведен на русский язык, а диалоги снабжены субтитрами.
Помимо этого, в РС-версии появилась возможность создателям пользовательских модификаций изменять игровой текст и создавать новые локализации. А все игроки смогут попасть в новую область Outer Farms, где находится ещё больше домов персонажей.
Вдобавок разработчики оптимизировали игровые ресурсы, выпустили ряд улучшений и множество исправлений ошибок.Pentiment вышла в ноябре 2022 года и стала одной из неожиданных сенсаций. По версии Игромании она заняла третье место в рейтинге «Игра года» и второе среди ролевых игр.