К Pentiment выпустили русскую локализацию

Obsidian выпустила очередное обновление к историческому детективу Pentiment. И самой интересной его частью можно счесть появление дополнительных локализаций, в том числе русской. Теперь игровой интерфейс переведен на русский язык, а диалоги снабжены субтитрами.

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Помимо этого, в РС-версии появилась возможность создателям пользовательских модификаций изменять игровой текст и создавать новые локализации. А все игроки смогут попасть в новую область Outer Farms, где находится ещё больше домов персонажей.