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В новом геймплее Warhammer 40 000 Space Marine 2 показали кровавые бои

На презентации Warhammer Skulls 2023 показали геймплей Warhammer 40,000: Space Marine 2. В ролике можно увидеть кровавые бои и атмосферные локации.

В новом геймплее Warhammer 40 000 Space Marine 2 показали кровавые бои
© Игромания.ру

Авторы сохранили упор в геймплее на атакующие элементы, которыми славился оригинал. Но при этом добавили и ряд нововведений, включая расширенный арсенал. А сюжет сиквела прямо продолжит первую игру, когда пользователи увидят последствия тяжелых допросов главного героя силами Инквизиции.

Главный герой столкнётся с молодыми силами Империума, которые считают его представителем уходящей эпохи — Титусу придётся разобраться со своим прошлым и найти своё место в меняющемся мире.

Уже сейчас можно оформить предзаказ на коллекционное издание за 250 долларов. В него войдут статуэтка, артбук в твёрдом переплёте, стилбук и сама игра. Игра выйдет в этом году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Возможно, что появятся и русские субтитры.

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