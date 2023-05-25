В Epic Games Store бесплатно раздают Fallout New Vegas, но не в России

В Epic Games Store стартовала раздача второй таинственной игры в честь большой распродажи. В этот раз игроки могут забрать Fallout New Vegas: Ultimate Edition — максимальное издание культовой RPG от Obsidian Entertainment.

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В России раздача недоступна. Для того чтобы получить проект, необходимо зарегистрировать аккаунт другого региона с VPN.

Раздача продлится до 1 июня включительно, после чего в Epic Games Store запустится новая раздача. Она вновь будет скрытой, поэтому чего именно ожидать игрокам, неизвестно.