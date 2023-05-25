В Epic Games Store бесплатно раздают Fallout New Vegas, но не в России
В Epic Games Store стартовала раздача второй таинственной игры в честь большой распродажи. В этот раз игроки могут забрать Fallout New Vegas: Ultimate Edition — максимальное издание культовой RPG от Obsidian Entertainment.
В России раздача недоступна. Для того чтобы получить проект, необходимо зарегистрировать аккаунт другого региона с VPN.
Раздача продлится до 1 июня включительно, после чего в Epic Games Store запустится новая раздача. Она вновь будет скрытой, поэтому чего именно ожидать игрокам, неизвестно.
Fallout New Vegas вышла в 2010 году и сразу же стала народной любимицей. Разработчикам удалось перенести некоторые механики классических частей в трёхмерный формат, сохранив более современный геймплей из Fallout 3.