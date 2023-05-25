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Days Gone 2 могла выйти в апреле 2023 года в случае упорности разработчиков

Джефф Росс, геймдиректор Days Gone, посмотрел презентацию PlayStation Showcase и пожаловался, что показы игр напоминают ему о нереализованной возможности выпуска Days Gone 2. Напомним, что ранее он рассказывал об идеях для продолжения, а петицию с требованием сиквела подписали свыше 200 тысяч человек.

Days Gone 2 могла выйти в апреле 2023 года
© Игромания.ру

Как говорит Джефф, релиз Days Gone 2 мог состояться ещё в апреле 2023 года, если бы студия решила «стоять на своём». Он уверен, что за четыре года у команды получилось бы сделать потрясающее продолжение, ведь активный период разработки первой части занял три года.

Одному из фанатов Росс ответил, что на возможность выпуска Days Gone 2 есть лишь «один шанс из миллиона», да и то, Джефф в этом сомневается. Он не знает, какие права у Sony есть на франшизу, а из оригинальной команды разработчиков ушло более 90 человек.

Сейчас Bend Studio трудится над игрой по новой интеллектуальной собственности. Это будет амбициозный и захватывающий проект для PlayStation 5.

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