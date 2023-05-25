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11 минут назад

Видеокарты GeForce RTX 4060 Ti продают в России дороже рекомендуемой цены

Cq.ru

25 мая в России начались продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. В DNS новинка стоит от 42 999 рублей, а максимальная цена доходит до 50 999 рублей. Для сравнения в США видеокарта продается за $ 400, это около 32 тысяч рублей.

Видеокарты GeForce RTX 4060 Ti продают в России дороже рекомендуемой цены
Фото: Cq.ruCq.ru

В комментариях пользователи раскритиковали стоимость RTX 4060 Ti, которая по производительности сопоставима с RTX 3070. Некоторые предпочли обратить внимание на AMD Radeon 6900 XT, а не отдавать 50 тысяч за видеокарту с 8 ГБ видеопамяти.

Эксперты также порекомендовали игнорировать покупку RTX 4060 Ti. Хотя она неплохо справляется с играми в разрешении 1080p, железо не оправдывает свой ценник.

Характеристики RTX 4060 Ti:

  • CUDA-ядра: 4352
  • Базовая тактовая частота: 2,31 ГГц
  • Память: 8 ГБ GDDR6
  • Разрядность шины памяти: 128 бит
  • Среднее энергопотребление: 140 Вт
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