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Продюсер Dragon Age раскрыл секреты разработки Baldurs Gate

Baldur’s Gate вышла в 1998 году и была хорошо принята игровым сообществом. Марк Дарра, ветеран BioWare и продюсер Dragon Age, решил поделиться воспоминаниями о разработке Baldur’s Gate, а также рассказал о тех уроках, которые он вынес из этого.

Продюсер Dragon Age раскрыл секреты разработки Baldurs Gate
© Игромания.ру

Для создания диалогов пришлось писать скриптовый язык, прозванный BGScript. Как сказал Дарра, в любом случае подобные разработки приходится использовать и в нестандартных ситуациях. В Baldur’s Gate язык был использован также и для проработки искусственного интеллекта.

Не уходя далеко от диалогов: в игре есть персонаж Бифф, который появляется и говорит скриптованные фразы в том случае, если необходимый NPC отсутствует. Марк сказал, что создавать такие проверки очень важно, но злоупотреблять ими тоже не стоит, чтобы не навредить оптимизации.

Дарра разрабатывал боевую систему, которая основана на втором издании Dungeons & Dragons. В игре была маленькая хитрость, которая позволяла после заклинаний применить атаку медленным оружием в том же ходе. Ещё был баг, который приводил к аварийному выходу из игры. Перед релизом авторы взяли специальную версию для разработчиков, оптимизировали и выпустили на рынок.

Марк рассказал об уроках, усвоенных из разработки Baldur’s Gate. По его мнению, иногда надо просто делать вещи, которые ты должен, чтобы выпустить игру, а такого понятия, как «идеальный продукт» не существует. В последний год команда трудилась не покладая рук, из-за чего это был самый длительный период переработок в карьере Дарры. А при создании аддона Tales of the Sword Марк уже был главой разработки. В этот период он понял, что важно быть осторожным с проявлением эмоций внутри команды.

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