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Alan Wake 2 будет поддерживать русский язык

Alan Wake 2, которая вчера получила геймплейный трейлер и дату релиза, выйдет с поддержкой русского языка. Информация об этом появилась на сайте проекта, её опубликовали разработчики.

Alan Wake 2 выйдет на русском языке
© Чемпионат.com

Авторы выложили список поддерживаемых языков, среди которых оказался и русский. Дубляжа не будет, зато субтитры и интерфейс точно локализуют. В последнее время подобное случается редко, особенно у таких крупных игр.

Также субтитры переведут на итальянский, латиноамериканский испанский, бразильский португальский, польский, корейский и другие языки.

Alan Wake 2 выступит продолжением первой части и расскажет новую историю, в которой будет замешан писатель Алан Уэйк и новый персонаж из ФБР.

Alan Wake 2 выйдет 17 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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