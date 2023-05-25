Невероятная презентация Sony: новая "консоль", игры и наушники на State of Play

Ночью 25 мая Sony провела очередную презентацию State of Play, и на этот раз она не разочаровала: компания показала действительно много горячих новинок. Мы собрали все главные анонсы трансляции в одном тексте.

© Sony

Fairgame$

Видео дня

Студия Haven, основанная бывшим продюсером Assassin’s Creed Джейд Рэймонд, представила Fairgame$ — многопользовательский шутер, где игрокам, судя по трейлеру, предстоит совместно проводить ограбления

Helldivers 2

Arrowhead Game Studios показала дебютный трейлер Helldivers 2: сиквел кооперативного шутера в духе «Звездного десанта», который выходил во времена PS4. Если верить видео, вторая часть сменит изометрическую камеру на вид от третьего лица. Игра выйдет в 2023 году не только на PS5, но и на пк.

Ghostrunner 2

Киберпанковый паркур-экшен Ghostrunner, ставший одним из главных хитов 2020 года, тоже получит продолжение. Авторы обещают новые механики, навыки, заезды на мотоциклах и более нелинейные уровни, предполагающие разные пути прохождения. Релиз состоится в 2023 году.

Phantom Blade 0

Phantom Blade 0 — стильный экшен в жанре уся о безымянном путнике, который отправляется на поиски собственного украденного сердца. Wo Long: Fallen Dynasty для многих оказалась разочарованием, поэтому ниша хардкорных экшенов, посвященных древнекитайской мифологии, по-прежнему никем не занята. Подробностей о проекте пока нет.

Immortals of Aveum

Electronic Arts в рамках программы Originals собирается выпустить Immortals of Aveum: фэнтезийный экшен от первого лица, где главному герою предстоит сражаться при помощи арсенала смертоносных заклинаний. Релиз состоится 20 июля на ПК, PS5 и XSX.

The Talos Principle 2

Devolver Digital официально представила продолжение The Talos Principle: философской головоломки от разработчиков Serious Sam. Студия Croteam обещает новый мир, новые механики паззлов и не менее глубокий сюжет от авторов сценария первой части. Релиз намечен на 2023 год.

Neva

Помимо сиквела The Talos Principle, издательство также показало трейлер Neva — следующего проекта авторов GRIS. В этом рисованном приключении девушке Альбе предстоит совершить путешествие по умирающему миру в компании маленького волчонка, который постепенно вырастет в угрожающего зверя.

Ремейк Metal Gear Solid 3

Да, слухи подтвердились: Konami действительно работает над ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Короткий тизер продемонстрировал знакомые джунгли из первой половины сюжета. Игра разрабатывается для ПК, PS5 и XSX. Кроме того, на PlayStation 5 осенью 2023 года выйдет коллекция ремастеров первых трех частей Metal Gear Solid. Если судить по названию, позже студия намерена выпустить второй том сборника.

Alan Wake 2

Remedy Entertainment наконец показала первый геймплейный трейлер Alan Wake 2: судя по видео, сиквел делает гораздо больший акцент на хоррор-элементы. Помимо этого, ролик пролил свет на подробности сюжета — Алана Уэйка разыскивают два агента ФБР, причем роль одного из них сыграл Сэм Лейк. Релиз игры состоится 17 октября на ПК, PS5 и XSX.

Assassin’s Creed Mirage

Ubisoft продемонстрировала геймплейный трейлер Assassin’s Creed Mirage: следующая игра серии вернется на Восток, и главным героем станет молодой Басим, сыгравший важную роль в сюжете Valhalla. Игра выйдет 12 октября.

Dragon’s Dogma 2

После долгого молчания Capcom наконец представила Dragon’s Dogma 2. По трейлеру сложно делать какие-либо выводы, но ясно, что игра не потеряла механику компаньонов-пешек. В ролике также появился дракон, пожирающий сердца, грифон и другие монстры. Подробностей о платформах или релизном окне пока нет.

Destiny 2: The Final Shape

Bungie представила следующее крупное расширение для Destiny 2 под названием The Final Shape — оно станет финалом сюжетной арки, продолжавшейся годы. Разработчики не поделились другими подробностями, но в трейлере появился Кейд-6, погибший во время событий Forsaken.

Marathon

Неожиданным сюрпризом стал следующий анонс Bungie: студия намерена перезапустить Marathon — одну из своих старейших серий, начавшихся еще в 1994 году. По словам разработчиков, новая Marathon станет PvP-шутером, который сохранит мифологию оригинального мира, но предложит совсем иные механики: в проекте не будет полноценной сюжетной кампании.

Marvel’s Spider-Man 2

Заключительной премьерой презентации стал первый геймплейный ролик Marvel’s Spider-Man 2 — самого ожидаемого блокбастера осени 2023 года. Разработчики показали внушительный сегмент игры, где Питер Паркер и Майлз Моралес пытаются отыскать Ящера. Судя по всему, игроки смогут переключаться между двумя Пауками, и каждый из них обладает собственным арсеналом способностей. Кроме того, Питер Паркер вновь примерит на себя костюм-симбионт, а одним из антагонистов игры станет Крейвен-охотник. Даты релиза пока нет.

PlayStation Q

Пожалуй, самым интересным анонсом презентации стала не одна из игр, а Project Q — портативная консоль, на которой можно играть в игры для PlayStation 5 при помощи стриминга через Remote Play. Устройство получит полный функционал контроллера DualSense и 8-дюймовый экран (1080р, 60 Гц). Помимо этого, Sony также разрабатывает беспроводные наушники-вкладыши для устройства.